بينهم شرطيان.. سقوط قتلى في هجوم مسلح جنوب إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء السبت، مقتل شرطيين بالإضافة إلى أربعة مسلحين، خلال هجوم استهدف مركزا للشرطة جنوب البلاد.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن عناصر الشرطة قتلوا خلال مهاجمة مسلحين انتحاريين، مركزا الشرطة، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.

والهجوم وقع في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان، حيث شهدت المنطقة أكبر احتجاجات العام الماضي، تفجرت إثر مقتل فتاة كردية خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.