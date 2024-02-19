بكين تطلب من واشنطن وقف "المضايقات" ضد مواطنيها

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ حضّ خلال محادثات أجراها مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس على إنهاء "المضايقات" المزعومة بحق الطلاب الصينيين الذين يدخلون الولايات المتحدة.

وخلال لقاء جمعهما في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين الاثنين، حثت بكين خلال محادثات الأحد بين وانغ شياو هونغ وأليخاندرو مايوركاس على "التوقف عن مضايقة الطلاب الصينيين والسيطرة عليهم دون سبب واضح".

وبحسب فرانس برس، زعمت بكين مرارا أن مواطنين صينيين يحملون وثائق سفر صالحة قد تعرضوا لاستجواب "عدائي" وللطرد في المطارات الأمريكية. والشهر الماضي، أوصت سفارة بكين في الولايات المتحدة المسافرين الصينيين بتجنب مطار واشنطن دالاس الدولي.

وخلال اجتماعه مع مايوركاس، حض وانغ الولايات المتحدة على "ضمان حصول المواطنين الصينيين على معاملة عادلة عند الدخول، بكل كرامة"، حسب الوكالة.