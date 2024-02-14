قتلى وجرحى في قصف روسي على سيليدوف شرق أوكرانيا (صور)

قُتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح في قصف روسي صاروخي استهدف، فجر الأربعاء، مدينة سيليدوف الواقعة قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك إن تلك الهجمات أدت إلى إلحاق أضرار بمستشفى وتدمير عشرات الشقق السكنية وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكر فيلاشكين على تطبيق تيليجرام: "تفيد التقارير بوجود 3 أشخاص، بينهم طفل، تحت أنقاض (من المستشفى)"، مضيفاً أنه تم إجلاء 100 مريض إلى مستشفيات في بلدات مجاورة.

وتابع قائلاً إن الهجوم ألحق أضراراً بجناح في المستشفى. ونشر مقطعاً لنوافذ محطمة وجدران مدمرة وحطام داخل ما بدا أنها منشأة طبية حيث كان هناك مرضى جالسون أو راقدون على أسرة.