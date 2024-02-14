قتلى وجرحى في قصف روسي على سيليدوف شرق أوكرانيا (صور)
قُتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح في قصف روسي صاروخي استهدف، فجر الأربعاء، مدينة سيليدوف الواقعة قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك إن تلك الهجمات أدت إلى إلحاق أضرار بمستشفى وتدمير عشرات الشقق السكنية وإصابة عدد من الأشخاص.
وذكر فيلاشكين على تطبيق تيليجرام: "تفيد التقارير بوجود 3 أشخاص، بينهم طفل، تحت أنقاض (من المستشفى)"، مضيفاً أنه تم إجلاء 100 مريض إلى مستشفيات في بلدات مجاورة.
وتابع قائلاً إن الهجوم ألحق أضراراً بجناح في المستشفى. ونشر مقطعاً لنوافذ محطمة وجدران مدمرة وحطام داخل ما بدا أنها منشأة طبية حيث كان هناك مرضى جالسون أو راقدون على أسرة.
وأضاف فيلاشكين أن الهجوم تبع غارة على سيليدوف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء دمرت 12 شقة في مبنى سكنى مكون من 5 طوابق وأصابت 4 أشخاص على الأقل بينهم طفلان.
وذكر مسؤولون أوكرانيون أن بلدة سيليدوف، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 24 ألف نسمة، تعرضت لهجمات جوية روسية متزايدة في الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت منطقة دونيتسك، التي تحتل روسيا الآن 57% منها، في طليعة الصراع منذ عام 2014 عندما استولى الوكلاء المدعومين من روسيا على عاصمة المنطقة، والتي تسمى أيضاً دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من البلدات الكبيرة الأخرى.
في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمتها دمرت خلال الليل طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلغورود، وثالثة فوق منطقة فورونيج، إضافة إلى 6 مسيّرات أخرى فوق البحر الأسود.
وقالت في بيان: "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 9 طائرات مسيّرة على أهداف في روسيا، اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي ودمرت بعضها فوق أراضي بيلغورود وفورونيج، وكذلك فوق مياه البحر الأسود".