مكالمة حاسمة تلغي توجيه ضربة إسرائيلية لإيران باللحظة الأخيرة

ألغت الحكومة الإسرائيلية في اللحظة الأخيرة الرد على الهجوم الإيراني الذي شنته طهران السبت، بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت "هيئة البث" العبرية (رسمية) إنّ الرد على هجوم إيران "تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة" بعد مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن.

وأضافت الهيئة: "الأغلبية المطلقة في مجلس الحرب ومجلس الوزراء أيدت الرد على الفور بهجوم مباشر على الأراضي الإيرانية، لكن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو، غيرت القرار الذي تم اتخاذه بالفعل".

وأشارت إلى أن "النظام الأمني في إسرائيل يؤيد حتى الآن الرد على هجوم إيران، لكن ليس بالضرورة على الفور".

وفي وقت سابق الأحد، اجتمع مجلس الحرب في الحكومة بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب، لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني، لكن لم يصدر على الفور بيان رسمي عن نتائجه.