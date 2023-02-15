"الشيوخ الروسي" يعقد اجتماعا استثنائيا في 22 فبراير

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء اليوم الأربعاء، عن مشرّع بارز، أن مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي سيعقد اجتماعا استثنائيا في 22 فبراير/ شباط.

وقال رئيس لجنة المجلس الاتحادي فياتشيسلاف تيمتشينكو، للوكالة إن "الاجتماع سيركز على إقرار قوانين تتعلق بدمج 4 مناطق في الاتحاد الروسي".

وتحركت موسكو العام الماضي، لضم 4 مناطق أوكرانية وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، وهو تحرك لاقى تنديدا من أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوصفه غير قانوني.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان في 21 فبراير/ شباط.