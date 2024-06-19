حريق هائل يلتهم مستودعاً للذخيرة في العاصمة التشادية نجامينا

اندلع حريق هائل في وقت متأخر الثلاثاء في مستودع عسكري ضخم للذخيرة في العاصمة التشادية نجامينا، ما تسبب بانطلاق مقذوفات من مختلف العيارات وانفجارها في السماء، وفق ما أعلنت السلطات وشهود.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أنه أمكن من على بعد أميال سماع أصوات الانفجارات من المستودع الواقع في منطقة غودجي القريبة من المطار، مضيفة أن المقذوفات المتفجرة التي كانت تنطلق على فترات منتظمة حوّلت لون السماء فوق المستودع إلى الأحمر والأسود.

وقالت خديجة داكو التي تسكن في منطقة أمسينين القريبة من غودجي "تحطّم سقف منزلنا بسبب أحد الانفجارات".

وأضافت المرأة البالغة 36 عاما لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، أنها هرعت مع أطفالها الثلاثة وجيرانها إلى الشارع خشية انهيار منازلهم.

وأعلن الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو أن الحريق أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن يذكر أرقاما محددة.

وكتب ديبي على فيسبوك "السلام لأرواح الضحايا والعزاء الصادق للعائلات المكلومة والشفاء العاجل للجرحى"، متعهدا بفتح تحقيق في الحادث.

وكان وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، قد أعلن على فيسبوك عن حصول "انفجارات ضخمة" في الموقع وحض السكان على التزام الهدوء.

وقال مسؤول عسكري كبير طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن "النيران اشتعلت في أكبر مستودع للذخيرة في نجامينا".

ويوجد العديد من المنازل في الحي الذي يقع فيه المستودع بالقرب من المطار الدولي وقاعدة تتمركز فيها القوات الفرنسية.

وتسبب الحريق في "انفجار ذخيرة من كافة العيارات"، بحسب ما أفاد مسؤول في القوات الفرنسية لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته.