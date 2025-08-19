ترامب: من المستحيل أن تقبل روسيا بعضوية أوكرانيا في "الناتو"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إنه من المستحيل أن تقبل روسيا بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى لو قبل بوتين".

وأضاف ترامب أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا اندلعت بسبب الناتو وشبه جزيرة القرم التي تخلى عنها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مشددا على أنه سيكون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي اتخاذ القرار؛ "ولهذا أعمل على ترتيب اجتماع بينهما".

وأوضح: "الوضع سيكون صعبا إذا لم يتعامل بوتين بشكل جيد. آمل أن يتعامل بوتين بشكل جيد وأن يظهر زيلينسكي بعض المرونة".

وذكر ترامب أنه "ربما يكون بوتين لا يريد إبرام اتفاق"، مشيرا إلى أن الأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين.

وشدد بالقول: "لا أريد إضاعة الوقت وإنما أريد فقط إنهاء الحرب"، لافتا إلى أن "بوتين تعب من الحرب. وسنرى ما سيحدث خلال أسابيع".

وكشف الرئيس الأمريكي أن "أوكرانيا ستستعيد مساحات كبيرة من أراضيها، وسيتوقف القتل، وستكون هناك ضمانات أمنية ولكن ليس من خلال الناتو".