يديعوت أحرونوت: تحوّل مرتقب في سياسة نتنياهو تجاه روسيا

وقالت الصحيفة إنه بعد أكثر من عامين من موقف إسرائيل المحايد تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، ومع متابعة الموقف الروسي بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان من المفترض أن يجري نتنياهو نقاشًا بشأن سياسة إسرائيل تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، لكن تم تأجيله.

وستُجرى المناقشة على خلفية تقارير تفيد بأن أوكرانيا تسعى لشراء بطاريات "باتريوت" من إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تناقشان إمكانية تزويد كييف بثماني بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي، سيتم نقلها من إسرائيل عبر الولايات المتحدة، وستعمل على تحسين قدرة أوكرانيا على التعامل مع الهجمات الجوية الروسية.

وأفادت "يديعوت" بأن إسرائيل لم تجر أي نقاش حول الحرب في أوروبا منذ فترة طويلة، لكنها تجريه الآن تزامنًا مع استمرار القتال في إسرائيل منذ تسعة أشهر تقريبًا في عدة ساحات، بينما تستخدم روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية على نطاق واسع في أوكرانيا، وهي نفس الطائرات التي يستخدمها "حزب الله" على الحدود الشمالية.