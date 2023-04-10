وزير المالية الباكستاني يعارض حكما قضائيا بإجراء انتخابات محلية مبكرة

وتتحدى تعليقاته حكما أصدرته المحكمة العليا في باكستان، الأسبوع الماضي، ويقضي بإجراء الانتخابات في إقليمين، كما أنها تزيد من مخاطر حدوث أزمة دستورية تضاف إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.

كانت المحكمة قد حددت، اليوم الإثنين، موعدا نهائيا للحكومة لتقديم 21 مليار روبية باكستانية (73.4 مليون دولار) إلى لجنة الانتخابات الباكستانية، وطلبت من اللجنة تقديم تقرير لها غدا الثلاثاء.