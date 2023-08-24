شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة لطائرة بريغوجين

قال سكان قرية روسية قرب موقع تحطم طائرة يعتقد أنها كانت تقل رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، إنهم سمعوا دوي انفجار ثم شاهدوا طائرة تهوي نحو الأرض.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي600 أمس الأربعاء قرب قرية كوغينكينو بمنطقة تفير وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ؛ ما أسفر عن مقتل كلّ من كانوا على متنها وعددهم عشرة، هم سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الكرملين أو وزارة الدفاع بشأن مصير بريغوجين، لكن قناة على تيليغرام مرتبطة بفاغنر تسمى (جراي زون) أعلنت مقتله.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مراسلها هناك قوله إنه شاهد في "موقع التحطم في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس رجالًا وهم يحملون أكياس الجثث السوداء على محفات".

وظهر جزء من ذيل الطائرة باللونين الأبيض والأزرق وأجزاء أخرى من الحطام على الأرض قرب منطقة أشجار.