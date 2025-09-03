حراس كيم يمسحون آثار "حمضه النووي" بعد مغادرته بكين (فيديو)

أظهر فيديو بثّه صحفي روسي إزالة حرس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأثر الذي يتركه خلفه من حمضه النووي خلال زيارته الحالية إلى بكين، لضمان عدم حصول خصوم كوريا الشمالية على الحمض النووي للزعيم.

ويكشف الفيديو الذي بثّه الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف على "تلغرام" البروتوكولات الأمنية المشددة المعتمدة لحماية الزعيم الكوري الشمالي، وفق موقع "روسيا اليوم".

وأظهر الفيديو أحد المرافقين وهو يمسح بعناية الكرسي الذي جلس عليه الزعيم الكوري الشمالي.

وأكد الصحفي الروسي سيرغي غونتشاروف لوكالة "شوت" الإخبارية أن هذا الإجراء لم يحدث في زيارات سابقة.

وأوضح أن فريق كيم أزال جميع الأدلة التي تشير إلى وجوده خلال المباحثات في الصين، لضمان عدم تمكن خصوم كوريا الشمالية من الحصول على أي أثر من حمضه النووي.

وأضاف غونتشاروف: "يفترض أن الهدف من ذلك منع أي ربط محتمل بالظروف السلبية التي قد تؤثر سلبًا على الزعيم".

وقال: "يرى الكوريون الشماليون أنه لا يجب ترك أي أثر؛ لأن ذلك قد يسبب مشاكل في المستقبل".