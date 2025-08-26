ترامب يعيد نشر فيديو قديم يكشف سعي طهران للقنبلة النووية

تجدد الجدل حول هدف البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى نقاشات حادة في طهرن حول كفاءة المسؤولين الإيرانيين، وذلك بسبب مقطع فيديو قديم لمسؤول إيراني أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشره عبر حسابه في منصة "تروث سوشال".

وبحسب "إيران إنترناشيونال"، يتضمن المقطع تصريحات أدلى بها قبل عامين نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي مطهري، حول "الهدف السري" لطهران من برنامجها النووي، وهو ما أثار ردود فعل، من بينها من وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري.

وكان مطهري قال في مقابلة مصوّرة في مايو/ أيار 2022: "منذ البداية حين دخلنا النشاط النووي، كان هدفنا صناعة القنبلة وتعزيز قوة الردع، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على سريّة الأمر".

وأضاف: "لو استطعنا الحفاظ على السرية وأجرينا تجربة للقنبلة، لكان الأمر انتهى. ما دمنا بدأنا، كان يجب أن نكمل الطريق حتى نهايته".

وفي الجزء، الذي أعاد ترامب نشره، سأل المذيع مطهري عن تأثير هذه التصريحات غير المسبوقة على منابر رسمية في المفاوضات النووية، فردّ مطهري: "لا أحد يهتم بكلامنا"، ليقاطعه المذيع قائلًا: "لكن الأجانب سيكتشفون ذلك في النهاية".

وعلقت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، على إعادة نشر الفيديو، عبر مقال بعنوان "متلازمة الألسنة القلقة"، وهاجمت مطهري قائلة: "أنتم أنفسكم تعترفون بأنكم لا تملكون معلومات دقيقة، فلماذا إذن هذه التصريحات الهوائية؟".

وأضافت أن مثل هذه التصريحات تكلّف الشعب الإيراني نفسيًّا واقتصاديًّا، متسائلة: "مَن المسؤول في منظومة الحكم عن منع هذه الأحاديث المكلِفة؟".

أما مطهري، فبعد ساعات من إعادة نشر الفيديو من قِبل ترامب، حاول التخفيف من أهمية تصريحاته السابقة، وكتب عبر منصة "إكس" أنه حين أدلى بها "لم يكن يشغل أي منصب في مجال الطاقة، ولا حتى عضوية البرلمان".

وعلق ناشط يُدعى سهند إيرانمهر، على تبريرات مطهري قائلاً: "ترامب لم يستشهد بكلامك لأنه ضعيف الحجة، بل لأن إيران مليئة بأبناء المسؤولين الذين لا يعرفون متى يتكلمون ومتى يصمتون، فتكون النتيجة أن الشعب هو من يدفع ثمن هذه الألسنة المنفلتة بالحرب والعقوبات".

وكان مطهري صرّح في يونيو (حزيران) الماضي، بأن على إيران أن تُصدر "صوتًا واحدًا" للعالم في الملف النووي، لا أصواتًا متضاربة.

وتنفي إيران باستمرار سعيها لصناعة القنبلة النووية وتؤكد أن نشاطها النووي "سلمي".