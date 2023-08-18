ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية إيران في جدة

ووفق الوكالة، جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين السعودية وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وكان أمير عبداللهيان، قد بدأ أمس الخميس، زيارة للمملكة تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث جرت محادثات بين الطرفين، اختتمت بعقد مؤتمر صحفي مشترك.