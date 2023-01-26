الجمهوريون يحققون في بيع لوحات فنية تحمل توقيع هانتر بايدن

احتل معرض فني يقدم لوحات تحمل توقيع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمحامي صاحب الماضي المضطرب، صدارة اهتمامات الجمهوريين في الكونغرس، الذين تعهدوا باستخدام غالبيتهم في مجلس النواب للتدقيق في أعمال أسرة الرئيس.

وطالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، الأربعاء معرضا في نيويورك بتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الذين اشترَوْا لوحات فنية رسمها هانتر بايدن.

وقال جيمس كومر رئيس اللجنة والنائب الجمهوري عن كنتاكي في رسالته إلى صاحب المعرض "إن ترتيباتك مع هانتر بايدن تثير مخاوف أخلاقية خطيرة وشكوكا حول ما إذا كانت عائلة بايدن تبيع مرة أخرى الوساطات والنفوذ".

وطلب كومر من مالك المعرض جورج بيرجيس الإدلاء بشهادته أمام لجنته الشهر المقبل.