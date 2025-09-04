قاضٍ أمريكي يصدر حكمًا بمنع ترامب من خفض تمويل المساعدات الخارجية

أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ قرار أحادي بقطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي أذن بها الكونغرس، وتنتهي صلاحيتها في نهاية سبتمبر أيلول الجاري.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أمير علي، مساء أمس الأربعاء، بأن "الإدارة الأمريكية لا تزال ملزمة بالامتثال لقوانين المخصصات ما لم يغيرها الكونغرس، وبأنه لا يمكنها حجب إنفاق ما يقرب من أربعة مليارات دولار من أصل 11.5 مليار من المخصصات في عام 2024 والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر أيلول، فضلًا عن مخصصات أخرى سبق اعتمادها وينتهي أجل إنفاقها أيضًا في التاريخ نفسه".

أخبار ذات علاقة ضربة جديدة لترامب.. قاضية أمريكية تبطل تجميد تمويل "هارفارد"

وسيمنع هذا الأمر، إذا ما أيدته محكمة استئناف، الرئيس الأمريكي فعليًا من تجاوز الكونغرس لدى إلغاء التمويل.

وقال القاضي إن على إدارة ترامب توفير التمويل قبل 30 سبتمبر أيلول الجاري وإنه ليس بوسعها حجبه ما لم يقر الكونغرس ذلك. وكانت الأموال مخصصة لوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وطعنت الإدارة الأمريكية على قرار القاضي، اليوم الخميس.

وكان علي، القاضي المعين من الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قد منع الإدارة الأمريكية سابقًا من حجب الأموال بعد أن خلص إلى أن القيام بذلك ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور الأمريكي.

أخبار ذات علاقة "مدن الملاذ".. إبطال قرار ترامب بسحب تمويل 34 مدينة أمريكية

لكن لجنة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا ألغت هذا القرار في الآونة الأخيرة، دافعة بأنه ليس من حق مجموعة المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت هذه الدعوى بسبب فقدان التمويل رفع هذا النوع من الدعاوى القضائية.

غير أن المحكمة ذاتها تركت المجال مفتوحًا أمام الدفع أيضًا بأن قرار الإدارة الأمريكية الأحادي بعدم إنفاق الأموال وفقًا لتوجيهات الكونغرس يمثل انتهاكًا لقانون الإجراءات الإدارية، وهو ما خلص إليه القاضي علي.