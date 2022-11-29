رويترز: أمريكا وروسيا استخدمتا خط "منع الاشتباك" مرة واحد خلال حرب أوكرانيا

ورفض المسؤول الأمريكي الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه لم يُستخدم عندما سقط صاروخ على نحو خاطئ في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الـ15 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى مقتل اثنين.

وعلى الرغم من أن المسؤول الأمريكي رفض تحديد النشاط الروسي، الذي أثار قلق الولايات المتحدة، فقد تم الاعتراف علنا بحوادث تضمنت قتالا روسيا في محيط عدد من منشآت البنية التحتية الأوكرانية المهمة.

ويتضمن ذلك العمليات الروسية حول محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، والتي تخضع للسيطرة الروسية.

وعبرت أوكرانيا عن مخاوفها من احتمال قيام روسيا بتفجير سد نوفا كاخوفكا، الذي يحتجز وراءه مخزونا هائلا من المياه في جنوب أوكرانيا.

تعدد قنوات الاتصال

وخط الاتصالات هذا هو مجرد أحد وسائل التواصل بين الجيشين الأمريكي والروسي.

ومن بين القنوات العسكرية الأخرى محادثات نادرة رفيعة المستوى بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

كما تحدث رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي ونظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف في مناسبتين منذ بدء الحرب.

وأجرى كذلك مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز اتصالات مع مسؤولين روس.

وردا على طلب للتعليق على خط الاتصالات، اكتفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بقول إنها تحتفظ بعدة قنوات "لمناقشة القضايا الأمنية الحرجة مع الروس في حالات الطوارئ أو لأغراض منع سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد".

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية وسفارة روسيا في واشنطن على طلبات للتعليق.