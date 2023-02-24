الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته على سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال

وجاء هذا الإجراء "نظرا إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، وفق ما جاء في البيان.

وقتل الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة على مقياس ريختر أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27,4 مليار يورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ عام 2011.

وبعد الزلزال، قدم الاتحاد الأوروبي 3,5 مليون يورو للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا.