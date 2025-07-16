عودة الدبابات إلى السويداء تنذر باندلاع شرارة توترات جديدة

أفادت معلومات ميدانية أن الجيش السوري أعاد نشر السلاح الثقيل بما فيها الدبابات داخل المناطق الساخنة في محافظة السويداء بعدما كان قرر سحبه في وقت سابق إثر اتفاق على التهدئة مع وجهاء المحافظة.

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وجاء إعادة نشر الجيش السوري للسلاح الثقيل مجددا داخل السويداء بعد خرق فصائل درزية مسلحة لاتفاق التهدئة ومهاجمة بعض الحواجز الأمنية التي جرى إقامتها لحفظ الأمن داخل المحافظة.

وكانت اشتباكات دامية بين فصائل درزية مسلحة، مثل حركة "رجال الكرامة"، وعشائر بدوية، أودت بحياة أكثر من 100 شخص وأجبرت 300 عائلة على النزوح، وسط تصعيد أمني غير مسبوق في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

ودفعت المواجهات بين الفصائل المسلحة في المحافظة لتدخل الجيش السوري والأمن العام، لفض النزاع، لكنها تعرضت للهجوم من قبل فصائل درزية خارجة على القانون ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش.

وقالت وزارة الدفاع السورية، إن نشر الجيش جاء لفرض الاستقرار وحماية المدنيين بعد تعرض قواتها لكمائن أسفرت عن مقتل 18 جنديًا، وفي بيان رسمي أكد أن الهدف هو نزع السلاح من "المجموعات الخارجة عن القانون".

وتتهم فصائل درزية الحكومة باستخدام القوة الزائدة للسيطرة على المحافظة، مشيرة إلى أن الاشتباكات بدأت بسبب عمليات خطف متبادلة مع اتهامات للجيش بتوظيف ميليشيات لتأجيج التوترات في المحافظة.

وتعكس عملية إعادة نشر الجيش للسلاح الثقيل استراتيجية حكومية لفرض السيادة بالقوة داخل السويداء، لكنها تحمل مخاطر كبيرة في زيادة وتيرة التصعيد داخل المحافظة، وسط تباين في التوقعات بين من يرى في أن هذه الخطوة ستسهم في حسم المواجهة مع الفصائل المسلحة الخارجة على القانون. وفريق يؤكد أنها ستؤدي إلى إعادة الاستقرار وحفظ الأمن وفرض سيادة الدولة على كافة التراب السوري.

وكانت المواجهات المسلحة التي اندلعت في المحافظة قبل أيام دفعت إسرائيل للتدخل حيث نفذ طيرانها الحربي هجمات ضد حشود الجيش السوري بزعم الدفاع عن أبناء الطائفة الدرزية وتجاوز الدبابات السورية الخطوط الجديدة التي حددتها إسرائيل للمنطقة الجديدة منزوعة السلاح في الجنوب السوري بعد سقوط النظام السابق.