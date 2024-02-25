سفن روسية تصل سواحل الهند للمشاركة في مناورات عسكرية

رست مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية في الهند، التي وصلت إليها للمشاركة في مناورة بحرية دولية متعددة الأطراف، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد.

ووصلت المجموعة التي تضم الطراد الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، إلى ميناء فيساخاباتنام في الهند للمشاركة في المناورات الدولية متعددة الأطراف "ميلان-2024".

وقالت الوزارة إن طاقم الطراد الصاروخي "فارياغ" سيشارك في المناورات، أما "المارشال شابوشنيكوف"، فستواصل بعد تجديد الإمدادات أداء مهامها خلال الرحلة البحرية الطويلة.