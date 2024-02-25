سفن روسية تصل سواحل الهند للمشاركة في مناورات عسكرية
رست مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية في الهند، التي وصلت إليها للمشاركة في مناورة بحرية دولية متعددة الأطراف، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد.
ووصلت المجموعة التي تضم الطراد الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، إلى ميناء فيساخاباتنام في الهند للمشاركة في المناورات الدولية متعددة الأطراف "ميلان-2024".
وقالت الوزارة إن طاقم الطراد الصاروخي "فارياغ" سيشارك في المناورات، أما "المارشال شابوشنيكوف"، فستواصل بعد تجديد الإمدادات أداء مهامها خلال الرحلة البحرية الطويلة.
وستستمر زيارة البحارة الروس إلى الهند أكثر من أسبوع، ومن المخطط أن يشاركوا في الأجزاء الساحلية والبحرية من التدريبات، وكذلك في الفعاليات البروتوكولية المعتادة في مثل هذه الحالات.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن زيارة مجموعة السفن الحربية الروسية إلى الهند تعتبر بمثابة خطوة عملية أخرى في تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير التعاون البحري مع القوات البحرية للدول الأجنبية.
و بدأت المرحلة البحرية من هذه المناورات يوم السبت التي تشارك فيها عشرات الدول ومن ضمنها روسيا وإيران وبعض الدول الغربية، وستتم خلالها تدريبات للدفاع الجوي ومكافحة الغواصات وسفن السطح.
وقالت البحرية الهندية، إن التدريبات ستختتم يوم الثلاثاء في 27 من شهر فبراير الجاري.