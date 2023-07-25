بعد فترة قصيرة من تعيينه.. الصين تعفي وزير الخارجية من منصبه

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين أعفت وزير الخارجية تشين قانغ من منصبه، اليوم الثلاثاء؛ بعد غيابه عن مهامه العامة لمدة شهر، وأعادت سلفه وانغ يي إلى المنصب.

وثارت تكهنات على مدى أسابيع بشأن مصير تشين الذي تولى الوزارة في كانون الأول/ديسمبر بعد أن قضى فترة قصيرة كمبعوث لدى الولايات المتحدة.

ولم يظهر تشين (59 عاما) في العلن منذ 25 حزيران/يونيو حينما التقى مع دبلوماسيين زائرين في بكين.

وبعد أن تغيب عن قمة دبلوماسية دولية في إندونيسيا، قالت الوزارة إنه في إجازة بسبب مشكلة صحية لم تكشف عنها، لكن عدم وجود معلومات تفصيلية أثار موجة من التكهنات.

وقال محللون ودبلوماسيون إن غياب المعلومات يزيد أيضا من الشكوك حول الشفافية واتخاذ القرار في البلاد.

ويعود وانغ (69 عاما)، الذي حل محل تشين أثناء فترة غيابه، لتولي منصب وزير الخارجية الذي شغله بين 2018 و2022.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق على أسباب التغيير الوزاري.