سيول ترد على موسكو: دعم كييف بالسلاح "يتوقف على أفعالكم"

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن قرارها المتعلق بإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف "يعتمد على أفعال روسيا"، بحسب ما ذكر المكتب الرئاسي في سيول.

جاء ذلك بعد أن حذّرت روسيا كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعدما تركت سيول المجال مفتوحا أمام خطوة من هذا النوع في حال شنّت موسكو هجوما واسع النطاق على المدنيين.

وتطبق سيول سياسات تعارض إرسال أسلحة إلى دول تشهد نزاعات، وهو ما قالت مرارا إنه يجعل من الصعب بالنسبة لها تزويد أوكرانيا بأسلحة بشكل مباشر.