إدانة قائد ميليشيا يمينية أمريكية في قضية اقتحام الكابيتول

أصبح ستيوارت رودس مؤسّس ميليشيات "أوث كيبرز" (حرّاس القَسَم) اليمينية المتطرّفة في أمريكا، وعضو آخر في هذه المجموعة، أول مشاركين بالهجوم على الكابيتول تتم إدانتهما بتهمة "التمرد".

وبعد شهرين من محاكمة حظيت بمتابعة كبيرة، برأت هيئة محلفين تضم 12 عضوا ثلاثة عناصر آخرين في المجموعة المتطرفة من هذه التهمة التي يعاقب عليها بالسجن 20 عاما، لكنّ هيئة المحلّفين أدانت كل المتهمين الخمسة في هذه القضية بتهمة "إعاقة سير إجراء رسمي" وستحدد عقوبتهم في ربيع 2023.

ويشكل هذا الحكم الذي صدر بعد ثلاثة أيام من المداولات، انتصارا للمدعين الذين يحققون منذ سنتين تقريبا بالهجوم على الكابيتول الذي حصل في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وفي ذلك التاريخ، هاجم نحو ألف من أنصار الرئيس حينها دونالد ترامب مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة، ومنذ هذا الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات نحو 900 شخص، حُكم على 170 منهم تقريبا بالسجن، بينهم أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة. لكنّها المرة الأولى التي يدان فيها متّهم في هذا الهجوم بـ"التمرّد".