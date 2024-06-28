6 عقود من المناظرات الانتخابية الأمريكية.. زلات لسان ولغة جسد

أما في عام 1984، فقد استخدم رونالد ريغان، الذي كان يبلغ من العمر 73 عامًا آنذاك، الفكاهة لتبديد المخاوف بشأن عمره في مناظرة مع والتر مونديل، و"كان التأثير سحريًا ومدمرًا سياسيًا بالنسبة لوالتر مونديل".

في مناظرة نائب الرئيس عام 1988، وصف دان كويل نفسه بأنه نسخة جمهورية من جون كينيدي الشاب، ما أثار منافسه لويد بنسون بشكل مثالي، وجاء جوابه صادمًا لكويل.

وأشارت الشبكة إلى ما كان يتخلل المناظرات من أخطاء لا تحتوي على كلمات، والزلات المتعلقة بلغة الجسد، وقالت إنه في عام 1992، بدا جورج بوش الأب بعيدًا عن الواقع من خلال إلقاء نظرة خاطفة على ساعته عندما تحدث أحد الحضور عن تباطؤ الاقتصاد.

أما في عام 2000، تنهد آل غور بصوت مسموع، وفي مناظرة أخرى في ذلك العام، اقترب آل غور قليلًا من جورج بوش الابن على المنصة.

ونقلت الشبكة عن محللة الشؤون السياسية لورا بارون لوبيز، "إن أي علامة أو عادة صغيرة قد تكون لدى المرشح، هي شيء يمكن للناخبين استغلاله، ويمكن أن يغير الطريقة التي ينظرون بها إلى المرشح".

وعن المناظرة المرتقبة، قالت إن العديد من الأمريكيين هذا العام قد قرروا بالفعل لمن سيصوتون، وتلك اللحظات، مهما كانت مثيرة، لن تغير الوضع بشكل ملحوظ.