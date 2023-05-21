الجيش السوداني يوافق على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لا يشمل القضايا السياسية

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، موافقته على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع لدواع إنسانية.

وقال الجيش، في بيان نشره على حسابه في فيسبوك: "تقديرًا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفا على مواطنينا من تداعيات التمرد المشؤوم وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية لهم، وقعت القوات المسلحة السودانية في جدة مساء أمس، على اتّفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية مع الميليشيا المتمردة بتاريخ 21 مايو 2023م بمدينة جدة".

وأوضح البيان، أن "مدة وقف إطلاق النار قصير المدى سبعة أيام تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023م في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء".

وأشار إلى أن الاتفاق "ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت وإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والانتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم الميليشيا المتمردة منذ بداية اندلاع التمرد بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية".