"التايمز": أعداد الأسرى الأوكرانيين في أفدييفكا "خسارة مدمرة"

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن مسؤولين غربيين كبار، إن المئات من القوات الأوكرانية قد يكونون وقعوا في أسر الوحدات الروسية المتقدمة أو اختفوا خلال انسحابهم الفوضوي من مدينة أفدييفكا الشرقية، وهي خسارة مدمرة قد توجه ضربة للروح المعنوية.

وقد برزت السيطرة الروسية على أفدييفكا كخسارة رمزية كبيرة للقوات الأوكرانية، وهي علامة على فشل الكونغرس الأمريكي، حتى الآن، في الموافقة على المزيد من المساعدات العسكرية مع تضاؤل إمدادات قذائف المدفعية التي تجعل من الصعب الحفاظ على الخط الدفاعي.

وتتفاوت التقديرات حول عدد الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو فقدوا في المعركة، وقد لا يمكن إجراء إحصاء دقيق حتى تقوم أوكرانيا بتعزيز خطوط دفاعية جديدة خارج المدينة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن خسارة أفدييفكا ليست انتكاسة إستراتيجية كبيرة، مشيرين إلى أن المكاسب الروسية في شرق أوكرانيا لن تؤدي بالضرورة إلى أي انهيار للخطوط الأوكرانية، وأنه من غير المرجح أن تتمكن موسكو من متابعة هجوم كبير آخر.