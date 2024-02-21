"التايمز": أعداد الأسرى الأوكرانيين في أفدييفكا "خسارة مدمرة"
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن مسؤولين غربيين كبار، إن المئات من القوات الأوكرانية قد يكونون وقعوا في أسر الوحدات الروسية المتقدمة أو اختفوا خلال انسحابهم الفوضوي من مدينة أفدييفكا الشرقية، وهي خسارة مدمرة قد توجه ضربة للروح المعنوية.
وقد برزت السيطرة الروسية على أفدييفكا كخسارة رمزية كبيرة للقوات الأوكرانية، وهي علامة على فشل الكونغرس الأمريكي، حتى الآن، في الموافقة على المزيد من المساعدات العسكرية مع تضاؤل إمدادات قذائف المدفعية التي تجعل من الصعب الحفاظ على الخط الدفاعي.
وتتفاوت التقديرات حول عدد الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو فقدوا في المعركة، وقد لا يمكن إجراء إحصاء دقيق حتى تقوم أوكرانيا بتعزيز خطوط دفاعية جديدة خارج المدينة.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن خسارة أفدييفكا ليست انتكاسة إستراتيجية كبيرة، مشيرين إلى أن المكاسب الروسية في شرق أوكرانيا لن تؤدي بالضرورة إلى أي انهيار للخطوط الأوكرانية، وأنه من غير المرجح أن تتمكن موسكو من متابعة هجوم كبير آخر.
وتعترف القيادة العسكرية الأوكرانية بأسر بعض الجنود أثناء الانسحاب من أفدييفكا، ولكنها تحاول التقليل من عددهم وأهميتهم.
قال الجنرال أوليكساندر تارنافسكي، قائد القوات الأوكرانية التي تقاتل في المنطقة، على تطبيق تيليغرام، إن الانسحاب قد سار وفقًا للخطة، ولكن "في المراحل الأخيرة من العملية، لن نكون قادرين على 'التغلب على الحرب' ".
وزعم مسؤول أوكراني رفيع المستوى أنه تم أسر ستة جنود فقط أثناء الانسحاب من المدينة. وقال المسؤولون إن جنود اللواء الهجومي المستقل الثالث تم أسرهم بعد نفاد ذخيرتهم وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية.
لكن بعض الجنود والمسؤولين الغربيين يقولون إن الفشل في تنفيذ انسحاب منظم والفوضى التي اندلعت يومي الجمعة والسبت مع انهيار الدفاعات أدى إلى هجمات مباشرة ربما أدت إلى وقوع عدد كبير من الجنود في الأسر.
قال إن هذا هو السبب. وتعتبر عملية الإجلاء تحت نيران المدفعية المدمرة والطائرات بدون طيار والضربات الجوية من أصعب التدريبات العسكرية، حيث تسمح للقادة بتقليل الخسائر في الأرواح وضمان بقاء قواتهم في أمان دون التخلي عن أراضٍ أكثر مما هو مطلوب. يجب أن يكونوا قادرين على الانسحاب.
لم تكن القوات الأوكرانية غير مستعدة للتقدم الروسي المتسارع على أفدييفكا الأسبوع الماضي، وفقًا لمقابلات مع الجنود، حيث قال مسؤولون إن الآلاف من الجنود الروس قتلوا أو أصيبوا في أفدييفكا.
وبدا أن أوكرانيا انتظرت وقتًا طويلًا جدًا للانسحاب، وسرعان ما أصبح الانسحاب اليائس مكلفًا، لأن انسحاب القوات الأوكرانية ترافق مع مقاطع فيديو وصور مفتوحة المصدر لم يتم التحقق منها تظهر القوات المنسحبة تحت نيران المدفعية والجثث المتناثرة على طول الطرقات وعلى خطوط الأشجار.
وقال جنود على دراية بعملية الإجلاء إن فشل الاتصالات أسهم في عملية الإجلاء التي أدت إلى وقوع الجنود في الأسر والقتل والإصابة.
وعلى الرغم من أن الدفاعات المُعدّة جيدًا والطائرات بدون طيار التي كانت تحلق فوق رؤوسهم حالت دون نجاح العديد من هذه العمليات، إلا أن التطويق الروسي في أفدييفكا يبدو أنه كان ناجحًا.
وتشتبه السلطات الغربية في أن هذه العملية كانت أحد أسباب أسر الجنود أثناء الانسحاب.