صحيفة روسية: بوتين عرض على "فاغنر" الانضمام إلى الجيش.. وبريغوجن رفض

نقلت صحيفة روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي، وقالت الصحيفة إن بريغوجن رفض العرض.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية، نُشرت في وقت متأخر من يوم الخميس، إن هذا كان ضمن عدة عروض قدمها في اجتماع مع أكثر من 30 من المقاتلين ومؤسس المجموعة يفجيني بريغوجن أواخر الشهر الماضي، بعد خمسة أيام من قيام فاغنر بتمرد فاشل ضد كبار قيادات الجيش الروسي.

وبموجب العرض، سيبقى المقاتلون تحت قيادة قائدهم الحالي. وقال أيضاً إن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة.

وقالت كوميرسانت إن بوتين تحدث عن لقاء 35 من مقاتلي فاغنر وبريغوجن في الكرملين وعرض عليهم خيارات للمستقبل، منها البقاء تحت قيادة قائدهم 16 شهراً.

ونقلت كوميرسانت عن الرئيس قوله "كان بإمكانهم جميعاً التجمع في مكان واحد ومواصلة خدمتهم، ولن يتغير شيء. كان سيقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الفعلي طوال ذلك الوقت".

ونقلت كوميرسانت عن بوتين قوله "أومأ كثيرون منهم برأسهم عندما قلت هذا". غير أنها قالت إن بريغوجن لم يوافق.

ونقلت كوميرسانت عن بوتين قوله "بريغوجين.. قال بعد الاستماع: لا .. الصبية لن يوافقوا على مثل هذا القرار". وقال بوتين للصحيفة "فاغنر لا وجود لها، لا وجود لقانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة".