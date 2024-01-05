وثيقة روسية تكشف عن تصفية آلاف الأجانب المتطوعين في الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها تمكنت من تصفية أكثر من 5900 من المتطوعين الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في وثيقة مخصصة لنتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2023، أن "أكثر من 13500 مرتزق أجنبي وصلوا إلى أوكرانيا في المجمل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

وبينت أن أكثر من 8500 منهم من أوروبا، وأكثر من 1700 من آسيا، وأكثر من 2700 من دول أمريكا الشمالية والجنوبية، وأكثر من 220 من أفريقيا، مشيرة إلى أنه تمكن أكثر من 5600 من الفرار، في حين لا يزال أكثر من 1900 يقاتلون حتى الآن.