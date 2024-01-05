وثيقة روسية تكشف عن تصفية آلاف الأجانب المتطوعين في الجيش الأوكراني
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها تمكنت من تصفية أكثر من 5900 من المتطوعين الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت الوزارة في وثيقة مخصصة لنتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2023، أن "أكثر من 13500 مرتزق أجنبي وصلوا إلى أوكرانيا في المجمل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وبينت أن أكثر من 8500 منهم من أوروبا، وأكثر من 1700 من آسيا، وأكثر من 2700 من دول أمريكا الشمالية والجنوبية، وأكثر من 220 من أفريقيا، مشيرة إلى أنه تمكن أكثر من 5600 من الفرار، في حين لا يزال أكثر من 1900 يقاتلون حتى الآن.
ونوهت الوزارة في وثيقتها إلى أن 54 دولة تقدم المساعدة لأوكرانيا، موضحة أنه تم إنفاق أكثر من 203 مليارات دولار على دعم أوكرانيا.
وأضافت: "تعمل أكثر من 500 مركبة فضائية من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من 70 جهاز تجسس عسكري، والباقي لأغراض تجارية".
ولفتت الوزارة إلى أنه "يتم استخدام أكثر من 20 ألف محطة طرفية لنظام الأقمار الصناعية ستارلينك لتنظيم التحكم والاتصالات".
وأكدت الوزارة أن الدول الأجنبية زودت القوات المسلحة الأوكرانية بأكثر من 1.6 ألف وحدة من الصواريخ وأسلحة المدفعية، وأكثر من 200 نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأكثر من 5220 وحدة من الأسلحة المدرعة، بالإضافة إلى أكثر من 23 ألف طائرة بدون طيار.
وفي ذات السياق، نشر موقع المعلومات التشريعية الروسي، نموذج طلب الحصول على الجنسية الروسية للأجانب المتعاقدين الذين يخدمون في الجيش الروسي، في العملية العسكرية الخاصة، التي يشنها منذُ 22 شهرًا على الأراضي الأوكرانية.
ويتعين على الأجنبي المتعاقد أن يشير في طلبه إلى دوافع حصوله على الجنسية الروسية، وتاريخ ميلاده، وجنسه، وبلد جنسيته، وحالته العائلية ومعلومات عن ذويه، إضافة إلى كتابة إيجاز عن سير خدمته في القوات الروسية، وما إذا كان محكوما أو ملاحقا جنائيا من دولة أجنبية.