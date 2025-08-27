وصفتها بـ "الهراء".. أستراليا تنفي ادعاءات إسرائيل بشأن طرد السفير الإيراني

نفت أستراليا اليوم الأربعاء تلميحات إسرائيلية إلى أن تدخلاتها دفعت كانبيرا إلى طرد السفير الإيراني في البلاد أحمد صادقي.

جاء ذلك بعد أن اتهمت تل أبيب، طهران بإصدار توجيهات لشن هجومين على الأقل معاديين للسامية في أكبر مدينتين بالبلاد سيدني وملبورن.

وردا على سؤال عن إدعاءات إسرائيل بأنها وراء قرار أستراليا أمر السفير الإيراني أحمد صادقي بمغادرة البلاد، قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك لمحطة (إيه.بي.سي) الإذاعية "هذا هراء بالتأكيد".

وأشار إلى أنه "لم تمر دقيقة واحدة بين تلقينا لهذا التقييم وشروعنا في العمل على ما سنفعله ردا على ذلك"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، يوم أمس الثلاثاء، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد، وذلك على خلفية تورطته بالتحريض على أعمال معادية للسامية في أستراليا.

وقال ألبانيزي إن جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أن الحكومة الإيرانية "وجّهت بشن ما لا يقل عن هجومين معاديين للسامية في أستراليا".

بدورها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحافي إنّ أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد لسفير تقدم عليها أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية.