logo
العالم

إيران: المواد المخصبة "تحت أنقاض" المنشآت النووية المستهدفة

إيران: المواد المخصبة "تحت أنقاض" المنشآت النووية المستهدفة
عباس عراقجيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن المواد المخصّبة موجودة "تحت أنقاض" المنشآت النووية، التي جرى استهدافها خلال الحرب الأخيرة.

واستهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية إيرانية في الحرب التي امتدت 12 يوما.

أخبار ذات علاقة

عباس عراقجي

عراقجي: تعاون إيران مع الوكالة الذرية مستمر دائما

وأوضح عراقجي، في لقاء متلفز، أن "كل موادنا... هي تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف".

وأشار إلى أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تجري تقييما لوضع وقدرة الوصول الى هذه المواد من أجل رفع تقرير الى المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.

أخبار ذات علاقة

من لقاء القاهرة بين عراقجي وغروسي

بين كسب الوقت وشبح المواجهة.. إلى أين يقود اتفاق إيران مع الوكالة الدولية؟

ونفذت إسرائل هجوما غير مسبوق في يونيو/حزيران، استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت 3 منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC