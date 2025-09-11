إيران: المواد المخصبة "تحت أنقاض" المنشآت النووية المستهدفة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن المواد المخصّبة موجودة "تحت أنقاض" المنشآت النووية، التي جرى استهدافها خلال الحرب الأخيرة.

واستهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية إيرانية في الحرب التي امتدت 12 يوما.

وأوضح عراقجي، في لقاء متلفز، أن "كل موادنا... هي تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف".

وأشار إلى أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تجري تقييما لوضع وقدرة الوصول الى هذه المواد من أجل رفع تقرير الى المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.

ونفذت إسرائل هجوما غير مسبوق في يونيو/حزيران، استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت 3 منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.