"نيويورك تايمز": بوتين يرغب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن دبلوماسية القنوات الروسية السرية تكشف عن انفتاح الرئيس فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، رغم الحفاظ على موقف جريء في العلن.
وأضافت الصحيفة أن التقارير الأخيرة تكشف اهتمام بوتين بتجميد الصراع على طول الخطوط الحالية؛ ما يَعرض نهجًا معقدًا في التعامل مع الحرب المستمرة.
وأكد بوتين، مدعومًا بالهجوم المضاد الفاشل الذي شنته أوكرانيا وتراجع الدعم الغربي، أن أهداف الحرب الروسية لم تتغير.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين أعرب في خطاب ألقاه مؤخرًا أمام جنرالات الجيش، عن رضاه عن أوكرانيا المحاصرة، وذكر بجرأة أن القوات المهاجمة الروسية كانت تنفذ أهدافها، رافضًا دعوات التفاوض، وأعلن: "إذا كانوا يريدون التفاوض، فليتفاوضوا".
وأوضحت الصحيفة أنه مع ذلك وخلف الأبواب المغلقة، كان بوتين يستكشف بهدوء إمكانية وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه منذ أيلول على الأقل، أعرب الوسطاء عن انفتاحه على تجميد الصراع على طول الخطوط الحالية.
وأكدت الصحيفة أن هذا ليس تطورًا جديدًا، إذ يقال إن بوتين استكشف صفقة مماثلة في خريف عام 2022.
بدورهم، أعرب المسؤولون الروس عن استعدادهم للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار؛ ما يشير إلى تفضيلهم الحفاظ على مواقعهم الحالية في ساحة المعركة، حسب الصحيفة.
ومع ذلك، هناك شكوك حول مدى صحة استعداد بوتين للتوصل إلى تسوية، ويرى البعض أن ذلك بمثابة توجيه خاطئ محتمل، ولا يزال الوضع مائعًا، وقد يتغير موقف بوتين اعتمادًا على زخم القوات الروسية.
ورأت "نيويورك تايمز" أنه في حين يؤكد بوتين مهمة روسيا التاريخية المتمثلة في استعادة "الأراضي الروسية الأصلية"، فإنه يشير في الوقت نفسه إلى الاستعداد لإنهاء الصراع والسماح باستئناف الحياة الطبيعية.
ولفتت إلى أن اهتمام بوتين بوقف إطلاق النار يتوافق مع ما يعتبره لحظة مناسبة للتوصل إلى اتفاق، إذ تسهم عوامل، مثل: ساحة المعركة المتوقفة على ما يبدو، والهجوم الأوكراني المخيب للآمال، وتراجع الدعم الغربي، والانحرافات، مثل: الحرب في غزة، في تعزيز هذه الفرصة الملموسة.
وأشار تحليل الكرملين إلى أن التأييد الشعبي للحرب واسع النطاق.
وقالت الصحيفة إن "بوتين في العلن يحافظ على موقف عدواني، ويصور المقاومة ضد الغرب الذي يزعم أنه يسعى إلى تدمير الحضارة الروسية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يلاحظون تحولًا في موقفه"، مشيرين إلى ابتعاده عن المطالبة بإقالة حكومة الرئيس زيلينسكي".