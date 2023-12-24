"نيويورك تايمز": بوتين يرغب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

بدورهم، أعرب المسؤولون الروس عن استعدادهم للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار؛ ما يشير إلى تفضيلهم الحفاظ على مواقعهم الحالية في ساحة المعركة، حسب الصحيفة.

ومع ذلك، هناك شكوك حول مدى صحة استعداد بوتين للتوصل إلى تسوية، ويرى البعض أن ذلك بمثابة توجيه خاطئ محتمل، ولا يزال الوضع مائعًا، وقد يتغير موقف بوتين اعتمادًا على زخم القوات الروسية.

ورأت "نيويورك تايمز" أنه في حين يؤكد بوتين مهمة روسيا التاريخية المتمثلة في استعادة "الأراضي الروسية الأصلية"، فإنه يشير في الوقت نفسه إلى الاستعداد لإنهاء الصراع والسماح باستئناف الحياة الطبيعية.

ولفتت إلى أن اهتمام بوتين بوقف إطلاق النار يتوافق مع ما يعتبره لحظة مناسبة للتوصل إلى اتفاق، إذ تسهم عوامل، مثل: ساحة المعركة المتوقفة على ما يبدو، والهجوم الأوكراني المخيب للآمال، وتراجع الدعم الغربي، والانحرافات، مثل: الحرب في غزة، في تعزيز هذه الفرصة الملموسة.

وأشار تحليل الكرملين إلى أن التأييد الشعبي للحرب واسع النطاق.

وقالت الصحيفة إن "بوتين في العلن يحافظ على موقف عدواني، ويصور المقاومة ضد الغرب الذي يزعم أنه يسعى إلى تدمير الحضارة الروسية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يلاحظون تحولًا في موقفه"، مشيرين إلى ابتعاده عن المطالبة بإقالة حكومة الرئيس زيلينسكي".