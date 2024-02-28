أكسيوس: إدارة بايدن هددت إسرائيل بوقف تزويدها بالأسلحة الأمريكية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن هددت إسرائيل بوقف تزويدها بالأسلحة الأمريكية إذا لم توقع رسالة التزام بالقانون الدولي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونقل الموقع عن 3 مسؤولين قولهم إن إدارة بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس/ آذار المقبل، للتوقيع على رسالة، قدمتها واشنطن، الثلاثاء، توفر الضمانات المطلوبة.

وأصبحت الضمانات الآن مطلبًا، بموجب مذكرة أصدرها بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأوضح المسؤولون أنه في حال لم توقع إسرائيل الرسالة وتقدم تلك الضمانات فسيتم وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية مؤقتاً.

وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم أياً من هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وتشدد أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأمريكية".

وأشار الموقع إلى أن "المسؤولين الأمريكيين أطلعوا، الثلاثاء، نظراءهم الإسرائيليين رسمياً على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها".