المدنيون في "جحيم باخموت" لم يروا زيلينسكي خلال زيارته
لم تكن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، لباخموت حدثا كبيرا بالنسبة للمدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في هذا الجحيم، لكنها رفعت معنويات الجنود المشاركين في أعنف المعارك على خط التماس.
ولم تعلم غالبية الأشخاص الذين التقتهم وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، في شوارع باخموت المدمرة بزيارة الرئيس لمدينتهم، ولا برحلته إلى واشنطن، حيث يجري الأربعاء أول زيارة للخارج منذ بدء الغزو الروسي.
وكيف سيعرفون؟ فالباقون على قيد الحياة كانوا معزولين في ملاجئ، غالبًا بدون هواتف، بدون أن يروا أو يسمعوا بأي نبأ، في هذه المدينة المدمرة التي تتعرض للقصف العنيف.
وأمام أحد مراكز الإغاثة الإنسانية، قال عامل البناء ديما ساشينكو (45 عامًا): "لم أكن أعرف، خرجت للتو من أجل شحن هاتفي، من الجيد أنه جاء لمنح ميداليات لجنودنا، إنهم الأبطال الحقيقيون".
في الطابق الأرضي من مبنى معرض للقصف، مثل جميع المباني في باخموت، جاء نحو خمسين شخصًا لشحن أجهزتهم الإلكترونية واحتساء الشاي الساخن ومشاهدة التلفزيون ومواساة بعضهم البعض.
وقال دينيس: "زيارة زيلينسكي؟ إنها لا تغير حياتنا، ولا تجعل الأمور أسهل"، قبل أن يقاطعه رجل لطلب المساعدة في سحب جثة بقيت لأربعة أيام في الشارع. هكذا تجري الحياة اليومية في باخموت.
في متجر سابق للمواد الغذائية بالقرب من الساحة المركزية بالمدينة، صرخت امرأة علقت مصباحاً على جبهتها: "آه نعم، جاء زيلينسكي؟ ولماذا لم يأت إلى هنا؟ بالتأكيد ذهب إلى مكان آمن وعميق تحت الأرض، حيث لا يمكن لأحد الوصول إليه".
وفي شرق أوكرانيا الذي يغلب عليه الطابع السوفياتي، وغالبًا ما شعر بإهمال كييف، لا يتمتع الرئيس زيلينسكي بالشعبية غير المسبوقة التي يحظى بها على المستوى الوطني منذ بداية الغزو الروسي. وخطاب موسكو يلقى صداه لدى البعض.
واعتبر بافلو أن "زيارة زيلينسكي بمثابة دعاية"، مشيراً إلى أنه "من الأفضل لو بدأ التفاوض لوقف الحرب"، قبل أن يؤكد أن روسيا لا تقاتل أوكرانيا بل حلف شمال الأطلسي.
شجاعة
خلال زيارته المفاجئة الثلاثاء، زار الرئيس الجنود وقدم إليهم الأوسمة ووصفهم بـ"الأبطال".
هذه الزيارة ليست الأولى إلى الجبهة، لكن المعلقين الأوكرانيين والأجانب أشادوا بها على نطاق واسع، معتبرين أنها "تاريخية" و"رمزية" نظراً للوضع الخطير الذي تشهده باخموت.
هذه المدينة التي اشتهرت سابقاً بزراعة الكروم ومناجم الملح، والتي كان يبلغ عدد سكانها حوالي 70 ألف نسمة قبل غزو موسكو، تشهد أعنف المعارك على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، إذ يحاول الروس منذ الصيف الاستيلاء عليها.
في الأشهر الأخيرة، سجل كلا الجانبين خسائر فادحة فيها جراء حرب خنادق شاقة وتبادل للقصف المدفعي ومواجهات أمامية.
في هذا السياق المتوتر للغاية، أعرب جميع الجنود الذين قابلتهم وكالة فرانس برس في باخموت ومحيطها عن إعجابهم بزيارة رئيسهم، مشيدين بـ "شجاعته".
وقال ياروسلاف قائد فريق الإخلاء الطبي العسكري: "زيلينسكي زعيم حقيقي. لم يهرب في شباط/فبراير (عند بداية الغزو) وهو يقودنا إلى النصر".
وأضاف هذا العسكري الذي ينتظر نقل جثة ملفوفة في قطعة من القماش البلاستيكي الأسود عند قدميه: "لم أصوت له (في 2019)، لم أكن الاحترام له، لكنه أصبح رجلاً آخر، رجلا عظيما. وزيارته أعطت دفعا كبيرا لمعنويات المقاتلين في باخموت.. باخموت هي الجحيم على الأرض".
ورأى أولكسندر (27 عامًا) "أنه الرئيس الوحيد في العالم الذي يأتي إلى مكان كهذا. لم يختبئ، كان من الممكن أن يتعرض للقصف مثلنا جميعًا، وقد تحدث مع عسكريين في القاعدة". وقال زميله رومان ساخراً: "بوتين لا يفعل ذلك".
لم يلتقِ الرجلان الرئيس الأوكراني الثلاثاء، لكنهما أكدا أن زيارته تشكل "دعماً معنوياً حقيقياً" لجميع المقاتلين الأوكرانيين.