المدنيون في "جحيم باخموت" لم يروا زيلينسكي خلال زيارته

لم تكن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، لباخموت حدثا كبيرا بالنسبة للمدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في هذا الجحيم، لكنها رفعت معنويات الجنود المشاركين في أعنف المعارك على خط التماس.

ولم تعلم غالبية الأشخاص الذين التقتهم وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، في شوارع باخموت المدمرة بزيارة الرئيس لمدينتهم، ولا برحلته إلى واشنطن، حيث يجري الأربعاء أول زيارة للخارج منذ بدء الغزو الروسي.

وكيف سيعرفون؟ فالباقون على قيد الحياة كانوا معزولين في ملاجئ، غالبًا بدون هواتف، بدون أن يروا أو يسمعوا بأي نبأ، في هذه المدينة المدمرة التي تتعرض للقصف العنيف.