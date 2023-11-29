أردوغان يرحب بالهدنة في غزة ويصفها بأنها "وقف مؤقت لإراقة الدماء"
رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، فيما رحب كذلك بالهدنة في غزة باعتبارها "وقفا لإراقة الدماء" بصورة مؤقتة.
وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، قال أردوغان إن تصريحات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تقلل" من آمال أنقرة في أن تتحول الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار.
لكنه أضاف أن تركيا ستكثف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين خلال الأيام القادمة.
وأشار "أردوغان" إلى أن تركيا "أكملت إلى حد كبير" إجلاء مواطنيها من غزة، حيث أكد مجددا أن هناك إبادة جماعية تحدث، معلنا بأنه سيناقش الحرب في القطاع خلال زيارة إلى دبي هذا الأسبوع.