أردوغان يرحب بالهدنة في غزة ويصفها بأنها "وقف مؤقت لإراقة الدماء"

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بتبادل الرهائن والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، فيما رحب كذلك بالهدنة في غزة باعتبارها "وقفا لإراقة الدماء" بصورة مؤقتة.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، قال أردوغان إن تصريحات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تقلل" من آمال أنقرة في أن تتحول الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار.