أوكرانيا تستقبل عامها الجديد بقصف روسي مكثّف

أفاد شهود من رويترز بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها بعد منتصف الليل بقليل مع حلول العام الجديد، في حين قالت خدمات الطوارئ إن صفارات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية.

ومع إطلاق صفارات الإنذار صاح بعض الأشخاص من شرفات منازلهم قائلين "المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال".

وقال مسؤولون في كييف على تطبيق المراسلة تيليغرام إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. ولم يعرف على الفور إن كانت أي أهداف تعرضت للقصف.