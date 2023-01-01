أوكرانيا تستقبل عامها الجديد بقصف روسي مكثّف
أفاد شهود من رويترز بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها بعد منتصف الليل بقليل مع حلول العام الجديد، في حين قالت خدمات الطوارئ إن صفارات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية.
ومع إطلاق صفارات الإنذار صاح بعض الأشخاص من شرفات منازلهم قائلين "المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال".
وقال مسؤولون في كييف على تطبيق المراسلة تيليغرام إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. ولم يعرف على الفور إن كانت أي أهداف تعرضت للقصف.
وفي السياق، تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت أن تُواصل بلاده القتال ضدّ روسيا حتّى "النصر" وعودة كلّ الأراضي التي تحتلّها موسكو إلى سيطرة كييف.
وقال زيلينسكي في خطابه بمناسبة العام الجديد: "نحن نُقاتل وسنواصل القتال حتّى النصر"، آملاً بأن يكون العام الجديد "عام عودة (...) أراضينا" الى السيادة الأوكرانية.
وهزّت ضربات روسية عدة مدن أوكرانية منها كييف السبت، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقلّ ونحو ثلاثين جريحًا، في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب" روسيا.
وفي كييف، أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس عن سماع ما لا يقل عن 11 انفجارًا في وقت مبكر من بعد ظهر السبت، بينما كانت المدينة تستعدّ للاحتفال برأس السنة رغم دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الحادي عشر.
وحسب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، تسببت الضربات بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 21 آخرين، ولفت مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن الضربات ألحقت أضرارًا بواجهة فندق أربعة نجوم في وسط المدينة، ما أدّى إلى تناثر ركام في الشارع.