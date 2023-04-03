مؤشر على المصالحة.. نتنياهو يزور قوات الجيش برفقة غالانت

قال أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيزور القوات الإسرائيلية مع وزير الدفاع يوآف غالانت، اليوم الاثنين، في إشارة إلى مصالحة محتملة بعد أن أعلن نتنياهو عزل غالانت الأسبوع الماضي دون المضي في تنفيذ هذا القرار.

وجاء إعلان عزل وزير الدفاع في الـ26 من مارس/ آذار بعد مطالبة غالانت العلنية لنتنياهو بإيقاف خطة التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات عامة غير مسبوقة، وقال بعض جنود الاحتياط في الجيش إنهم قد يرفضون الاستدعاءات كنوع من الاحتجاج.

وفي نهاية المطاف رضخ نتنياهو وعلق التعديلات المتنازع عليها لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة من أجل التوصل إلى توافق.