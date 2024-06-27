مواجهات ليلية بين أنصار مرشحي الرئاسة قاليباف وبزشكيان في طهران (فيديو)
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، ليل الأربعاء، مواجهات بين أنصار مرشح الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان ومنافسه المتشدد محمد باقر قاليباف.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن اشتباكات بالأيدي اندلعت في شارع "الثورة" وسط طهران بين أنصار بزشكيان وأنصار منافسه قاليباف، ليل الأربعاء، في آخر ساعات الحملات الانتخابية للمرشحين.
وأفاد موقع "صراط نيوز" بوقوع جرحى بين الطرفين خلال المواجهات، مشيرًا إلى أن قوة أمنية خاصة وصلت إلى المكان لتفريق أنصار المرشحين.
ولفت الموقع إلى أن "المواجهات اندلعت بعدما هتف أنصار قاليباف ضد بزشكيان؛ ما دفع أنصار الأخير للرد عليهم".
وظهر في عدد من مقاطع الفيديو أشخاص يحملون أعلام وشعارات المرشحين، وسط أجواء متوترة في الساعات الأخيرة من الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات التي ستجرى يوم غد الجمعة.
وشهدت الساعات الأخيرة، بحسب مصادر إيرانية، ضغوطات متزايدة على المرشح سعيد جليلي من أجل سحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة لصالح قاليباف.