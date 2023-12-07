تقرير: ثغرات واسعة في عمليات "البنتاغون" العسكرية والمالية

كشف تقرير رقابي أمريكي ما وصفه بـ "الإخفاقات والثغرات الواسعة النطاق في العمليات المالية والعسكرية المتعلقة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)".

وبحسب موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، يأتي التقرير وسط تزايد الدعوات في الكونغرس لوضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل، ووقف التمويل لأوكرانيا تماما، مشيرا إلى أن التقرير صادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، الذي يعد هيئة رقابية في الولايات المتحدة.

وفي التقرير نصف السنوي الذي يقدمه، وجد المكتب أن هناك انهيارا في توفير الرعاية للناجين من الاعتداءات الجنسية في وزارة الدفاع وسط تزايد الاعتداءات عبر أقسام مختلفة من الجيش، إضافة إلى أضرار لحقت بمدافع الهاوتزر الثقيلة والعشرات من سيارات الهامر المخصصة لأوكرانيا، قال إنها تتطلب إصلاحات كبيرة، وإنه لم تتم صيانتها بشكل صحيح.