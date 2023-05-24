زعيم حزب متطرف يدعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة
أيد زعيم حزب "الظفر" اليميني المتطرف المُعادي للمهاجرين في تركيا أوميت أوزداغ، الأربعاء، مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليجدار أوغلو، مما يحتمل أن يدعمه في جولة الإعادة المقررة الأحد القادم في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وحث أوزداغ، الذي حصل حزبه على 2.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية يوم 14 أيار/مايو، مؤيديه على دعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة التي يسعى فيها أردوغان إلى تمديد حكمه المستمر منذ عقدين.
وقال أوزداغ في مؤتمر صحفي إلى جانب كليجدار أوغلو "قررنا دعم السيد كليجدار أوغلو في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة".
ومن المحتمل أن يوازن هذا التأييد الدعم الذي حصل عليه أردوغان يوم الإثنين، بنيله تأييد سنان أوغان مرشح تحالف اليمين المتطرف بقيادة حزب الظفر.
وقال أوزداغ، إن حزبه وكليجدار أوغلو اتفقا على خطة لإعادة المهاجرين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية في غضون عام بعد الانتخابات "بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأوضح أوزداغ أنه أجرى محادثات مماثلة مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، لكنه قرر عدم تأييد الرئيس؛ لأن خططه وحزبه لا تتضمن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.
وتركيا هي أكبر دولة تستضيف لاجئين في العالم، إذ يوجد بها نحو خمسة ملايين مهاجر بينهم 3.3 مليون سوري، بحسب بيانات وزارة الداخلية.
وفي إطار الاتفاق من أجل تأييد أوزداغ كليجدار أوغلو أيضا وقع حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه منافس أردوغان بروتوكولا مع حزب الظفر يحدد المبادئ الأساسية لتعاونهما.