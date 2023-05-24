زعيم حزب متطرف يدعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة

أيد زعيم حزب "الظفر" اليميني المتطرف المُعادي للمهاجرين في تركيا أوميت أوزداغ، الأربعاء، مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليجدار أوغلو، مما يحتمل أن يدعمه في جولة الإعادة المقررة الأحد القادم في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وحث أوزداغ، الذي حصل حزبه على 2.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية يوم 14 أيار/مايو، مؤيديه على دعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة التي يسعى فيها أردوغان إلى تمديد حكمه المستمر منذ عقدين.

وقال أوزداغ في مؤتمر صحفي إلى جانب كليجدار أوغلو "قررنا دعم السيد كليجدار أوغلو في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة".