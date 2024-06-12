من سجن مجري إلى البرلمان الأوروبي.. قصة صعود الإيطالية إيلاريا ساليس

لفتت الناشطة الإيطالية إيلاريا ساليس الأنظار إليها بتحقيق الفوز في انتخابات البرلمان الأوروبي، وحصولها على 170 ألف صوت، بعد أن كانت سجينة في العاصمة المجرية بودابست.

ووُضعت الناشطة المناهضة للفاشية قيد الإقامة الجبرية في بودابست، وأدينت بالهجوم على اثنين من المتظاهرين النازيين الجدد، وهو ما تنفيه.

فوز "باهر"

وظهرت ساليس على رأس قائمة حزب الخضر الإيطالي الذي رشحها للانتخابات الأوروبية، وحققت فوزا باهرا بحصولها على 170 ألف صوت، والفوز بمقعد في البرلمان الأوروبي الجديد.

وبمجرد ظهور نتائج الانتخابات كتبت الناشطة الإيطالية على شبكات التواصل الاجتماعي "لا أستطيع أن أصدق ذلك" وأضافت "لقد أثبتنا أن التضامن ليس مجرد شعار فارغ، بل هو شيء ملموس".

وخطت الناشطة الإيطالية هذه الكلمات وهي تخضع للإقامة الجبرية في منزلها ببودابست وقالت، إن "مناهضة الفاشية ليست قيمة إنسانية وآفاقا سياسية فحسب، بل هي أيضًا مجتمع مقاوم ومتحد" وفق تعبيرها، وقد علمت للتو أنه تم انتخابها لعضوية البرلمان الأوروبي.