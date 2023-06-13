ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد يتيح التفاوض بشروط جديدة
توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية لأسابيع أو حتى أشهر.
وأعلن ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإليزيه، بحضور المستشار أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا، أن "الهجوم المضاد الأوكراني بدأ قبل عدة أيام، وسيستمر لأسابيع أو حتى أشهر.
وأكد الرئيس الفرنسي أن القوات الأوكرانية ستنتشر لعدة أسابيع أو أشهر، معلنا رغبته في نجاح هذا الهجوم، الأمر الذي يتيح "بدء مرحلة من التفاوض بشروط جديدة".
وتمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على 7 قرى شرق أوكرانيا وجنوبها من القوات الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ نهاية الأسبوع الماضي.
ووفق غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، فقد "تم تحرير سبع قرى"، منها لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية.
وكشفت المسؤولة الأوكرانية أن قوات بلادها استعادت أيضا قرية ستوروجيفي التي تقع قرب 3 قرى أخرى تمت السيطرة عليها، الأحد، جنوب منطقة دونيتسك.