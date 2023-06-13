ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد يتيح التفاوض بشروط جديدة

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية لأسابيع أو حتى أشهر.

وأعلن ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإليزيه، بحضور المستشار أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا، أن "الهجوم المضاد الأوكراني بدأ قبل عدة أيام، وسيستمر لأسابيع أو حتى أشهر.

وأكد الرئيس الفرنسي أن القوات الأوكرانية ستنتشر لعدة أسابيع أو أشهر، معلنا رغبته في نجاح هذا الهجوم، الأمر الذي يتيح "بدء مرحلة من التفاوض بشروط جديدة".