طائرة أجلت 40 مدنيًا بريطانيًا من السودان تصل قبرص
وصلت أول دفعة من المدنيين البريطانيين الذين جرى إجلاؤهم من السودان إلى جزيرة قبرص، اليوم الثلاثاء.
ونقلت بريطانيا هذه المجموعة جوًا بعد موافقة الفصيلين المتناحرين في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية في قبرص أن طائرة ركاب تقل نحو 40 مدنيًا هبطت في مطار لارنكا القبرصي.
وكانت الحكومة البريطانية التي قدرت عدد رعاياها في السودان بنحو 4 آلاف، أعلنت أنها بدأت عملية واسعة النطاق لإجلاء مواطنيها من السودان لتنضم إلى دول أخرى تسابق الزمن لإجلاء رعاياها بعد موافقة طرفي الصراع الدائر هناك على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.
وأفادت بريطانيا بأن طائرات عسكرية ستغادر من مطار خارج الخرطوم وستكون متاحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية، وستعطى الأولوية للأُسر التي تضم أطفالًا ولكبار السن ومن يعانون من ظروف صحية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر تويتر: "بدأت الحكومة عملية إجلاء واسعة النطاق لمن يحملون جوازات سفر بريطانية من السودان بطائرات لسلاح الجو الملكي، تحياتي للقوات المسلحة والدبلوماسيين وأفراد سلاح الحدود البريطانيين".
وأجلت القوات المسلحة البريطانية الموظفين الدبلوماسيين وأفراد أسرهم من السودان، يوم السبت، وتعرضت الحكومة لانتقادات من مواطنين بريطانيين لا يزالون عالقين هناك يرون أنها لا تبذل الجهد الكافي لمساعدة الآخرين على الخروج.