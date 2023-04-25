طائرة أجلت 40 مدنيًا بريطانيًا من السودان تصل قبرص

وصلت أول دفعة من المدنيين البريطانيين الذين جرى إجلاؤهم من السودان إلى جزيرة قبرص، اليوم الثلاثاء.

ونقلت بريطانيا هذه المجموعة جوًا بعد موافقة الفصيلين المتناحرين في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية في قبرص أن طائرة ركاب تقل نحو 40 مدنيًا هبطت في مطار لارنكا القبرصي.