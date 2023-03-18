خلال زيارته لروسيا.. هل ينجح شي جين بينغ في تكريس نفسه كـ"صانع سلام"؟

وقف الحرب

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شي جين بينغ يعتزم التحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريبًا، وهو احتمال رحب به البيت الأبيض قائلًا إنه "أمر جيد جدًا".

وحتى ذلك الحين، يأمل الغربيون بأن يستغل شي هذه الزيارة لموسكو لدعوة "صديقه القديم" فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب.

وقال مدير معهد الشؤون الدولية في جامعة الصين الشعبية في بكين، وانغ ييوي: "وقف الحرب هو رغبة الجميع، إذ تخاطر أوروبا بخسارة الكثير، وقد لا تتمكن الولايات المتحدة من دعم أوكرانيا للفترة التي يعتقدون أنهم يستطيعون ذلك".

وتقدم بكين، الحليف المهم لموسكو، نفسها على أنها طرف محايد في الصراع في أوكرانيا.

ومع ذلك، رفضت الصين إدانة الغزو الروسي وانتقدت بشدة المساعدة التي تقدمها واشنطن لكييف، ما أدى إلى اتهامها بتوفير غطاء دبلوماسي لروسيا أثناء غزوها أوكرانيا.

لا حلول ملموسة

وقالت الخبيرة في السياسة الصينية في جامعة مونكلير الأمريكية، إليزابيث ويشنيك، إن "بكين لم تفعل شيئًا يذكر لتعزيز السلام في أوكرانيا بما أن أي جهد موثوق به سيتمثل في الضغط على روسيا أو على الأقل توجيه أصابع الاتهام إليها".