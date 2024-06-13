"حلبة مصارعة".. علم إيطاليا يشعل عراكاً داخل البرلمان (فيديو)

تحول البرلمان الإيطالي إلى "حلبة مصارعة"، بعد أن عمت الفوضى إثر تعرض مشرّع من حزب حركة "خمس نجوم"، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي لزميل آخر من حزب التجمع اليميني المتشدد، خلال مناقشة مشروع قانون مقترح بشأن زيادة الحكم الذاتي للحكومات المحلية.

وقرر رئيس مجلس النواب لورنزو فونتانا، وفقا لشبكة "سي إن إن"، إخراج دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وعلى إثر ذلك اندلع إشكال تطور إلى تضارب بالأيدي، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.