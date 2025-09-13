بعد اغتيال تشارلي كيرك.. إجراءات غير مسبوقة لحماية ترامب ونواب الكونغرس

الكثير تغير في ترتيبات تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن تعرض الناشط اليميني المقرب جدا منه تشارلي كيرك لعملية اغتيال خلال تنشيطه لتجمع في ساحة جامعة يوتا الأربعاء الماضي.

ظهر ترامب أثناء حضور مباراة البيسبول بمدينة نيويورك من خلف جدار زجاجي في المقصورة الشرفية بملعب المباراة، وهو احتياط أمني اختفى منذ وقت غير قصير بعد أن كان قد أحيط به المرشح الرئاسي سابقا، والرئيس المنتخب دونالد ترامب لاحقا، في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها بولاية بنسلفانيا خلال تنشيطه لتجمع انتخابي بين أنصاره حينها.

الموكب الرئاسي الذي يتحرك من خلاله الرئيس ترامب من وإلى البيت الأبيض شهد هو الآخر المزيد من التعزيزات المصاحبة لتنقلات الرئيس في محيط العاصمة واشنطن.

هذه المظاهر جميعها ظهرت إلى العلن منذ أن قُتل تشارلي، الذي يعد أقرب شباب الجيل الجديد من تيار المحافظين اليمينيين الأمريكيين إلى الرئيس ترامب على المستوى الشخصي والسياسي.

لطالما وصف ترامب، تشارلي أنه كان صاحب الفضل في تأييد الجيل الجديد من الناخبين للرئيس ترامب في فوزه الرئاسي المدوي عام 2016.

في مقابل ذلك عاد الحديث مجددا بين أروقة العاصمة واشنطن إلى تأمين الشخصيات العامة في التجمعات التي تعقد في المساحات المفتوحة.

في هذه العملية الثانية التي استُهدف فيها تشارلي في جامعة يوتا، يقول مسؤولون مقربون لـ"إرم نيوز" في البيت الأبيض إن صور العملية شبيهة لذلك السيناريو الذي نُفذت من خلاله محاولة اغتيال ترامب أثناء الحملة الانتخابية.

السيناريو المتشابه يبدو من خلال اختيار القناص سقف أحد المباني المجاورة لمكان التجمع، وهو السيناريو ذاته الذي اختاره منفذ محاولة اغتيال الرئيس ترامب، المرشح الرئاسي حينها، وتحديدا في الثالث والعشرين من يوليو من العام الماضي.

يقول المسؤولون إن هناك احتياطات أمنية واسعة تم اتخاذها في محيط تجمع تشارلي، ومع ذلك نجح القناص في الوصول إليه من على مسافة المئتي قدم التي أطلق منها الرصاص باتجاه تشارلي.

هذا التطور بالقدر الذي أعاد إلى الذاكرة الجماعية للأمريكيين القائمة الطويلة لتاريخ الاغتيالات ومحاولات الاغتيال السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة منذ مقتل الرئيس كينيدي.

كما أعاد الجدل مجددا إلى أروقة الكونغرس مرة أخرى حول مدى كفاية الاحتياطات الأمنية المتخذة لتأمين المشرعين الأمريكيين.

النواب والشيوخ في مجلسي الغرفتين الأولى والثانية طرحوا أسئلة في نقاشات علنية حول آلية حمايتهم خلال نشاطاتهم العامة وخلال تحركهم في العاصمة واشنطن.

وتقول النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز إن الآليات المعتمدة في حماية أعضاء الكونغرس بحاجة إلى مراجعة، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى أن مسألة الخدمة العامة تضع أصحابها دائما في دائرة الضوء.

الدعوات ترتفع بين رموز الطبقة السياسية، على اختلاف توجهاتها من اليمين إلى اليسار، إلى ضرورة المراجعة الفورية لحدود الخطاب السياسي المتبادل بين الديمقراطيين والجمهوريين، لأن اغتيال تشارلي كيرك يؤشر إلى انحدار عميق في موجة العنف وحدة الخطاب السياسي التي وصلت إليها ممارسات الطبقة السياسية في البلاد.