رئيس تايوان الجديد.. عدو الصين "الانفصالي والمثير للمشاكل"

وسبق أن الخارجية الصينية وصفته بأنه "انفصالي" و"مثير للمشاكل"، حين احتجت على زيارته إلى واشنطن، في أغسطس/آب الماضي.

الرئيس الجديد، زعيم "تحالف عموم الخضر"، خاض الانتخابات مرشحاً عن حزبه "التقدمي الديمقراطي"، الذي يتمتع بغالبية في البرلمان، وهو من أبرز دعاة الهوية التايوانية، ومعارضي إعادة توحيد تايوان مع الصين، رغم أنه حاول أن يكون أكثر اعتدالاً ووجَّه دعوات الحوار لبكين التي كانت ترى فيه "خطراً جسيماً"، حسب واحدة من الصفات التي قابلته به.

مرشح الحزب الحاكم، تصدر نتائج الانتخابات بأكثر من 40% من الأصوات، وهي نتيجة ستشكل مزيداً من القلق لدى الصين التي لم تخفِ مخاوفها من وصول مرشح الحزب الذي ترى فيه خياراً أكثر تشدداً من الرئيسة المنتهية ولايتها، بل وصفته بأنه "أسوأ" منها، كذلك وصفت الانتخابات التي كان متوقع على نطاق واسع فوز لاي تشينغ تي فيها، بأنها "خيار بين السلم والحرب".