مبعوث صيني يزور أوكرانيا وروسيا ضمن جولة أوروبية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن ممثل الصين الخاص المعني بالشؤون الأوروبية الآسيوية سيزور أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا ابتداء من 15 مايو/ أيار، للتشجيع على إجراء محادثات سلام بين موسكو وكييف.

في الإطار ذاته، تحضر العلاقة المعقّدة، ولكن الضروريّة بين الاتّحاد الأوروبّي والصين في صلب اجتماع يعقده الجمعة في ستوكهولم، وزراء خارجيّة دول الاتّحاد الـ27 الذين سيحاولون إيجاد نهج مشترك حيال العملاق الآسيوي.

وتحدّث المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبّي عن العلاقة التي أضحت أكثر صعوبةً مع بكين في ظلّ "مزيد من التنافس من جانب الصين".