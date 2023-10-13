أمريكا تبدأ بإجلاء مواطنيها من إسرائيل

وكانت حركة حماس وفصائل أخرى في غزة أطلقت، السبت الماضي، هجوماً على إسرائيل أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، تخلله إطلاق صواريخ وعمليات تسلل لعناصر قتلوا وأسروا مدنيين وعسكريين.

وردت إسرائيل بإطلاق "السيوف الحديدية"، وتواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وخلّف النزاع نحو 3 آلاف قتيل من الجانبين، وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة.

وأجلت دول غربية رعاياها من إسرائيل على وقع أعنف جولة من التصعيد في المنطقة.