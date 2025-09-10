إطلاق سراح الموقوف بشبهة اغتيال المؤثر تشارلي كيرك

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل أنّ الشخص الذي أوقف بشبهة اغتيال المؤثّر اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص الأربعاء خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا أطلق سراحه بعيد توقيفه.

وكتب باتيل على منصة إكس إنّ "الشخص المحتجز أُطلق سراحه بعد استجوابه من قِبل جهات إنفاذ القانون. تحقيقنا مستمرّ، وسنواصل نشر المعلومات حرصا على الشفافية".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق نار خلال حدث في جامعة وادي يوتا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عاما، لاعتباره كان عنصر حسم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.

ووثق فيديو جلوس كيرك على ركبتيه خلال الحدث الجامعي في ولاية يوتا حين اخترقت رصاصة رقبته، وسط هلع الحاضرين وصراخهم.