استنزاف التكاليف وسحب مخزون الأسلحة يثير قلق جنرال أمريكي

أبدى أحد كبار جنرالات مشاة البحرية الأمريكية قلقه بشأن قدرة الجيش الأمريكي على الحفاظ على مخزوناته من الذخائر أثناء دعم الحروب في أوكرانيا وإسرائيل، بينما تستعد قوات بلاده لصراع أكثر تعقيدًا مع الصين، بحسب موقع "بريكينغ ديفينس" العسكري.

وأشار الجنرال كارستن هِيكل، رئيس التطوير والتكامل القتالي لقوات مشاة البحرية، الأربعاء، إلى استخدام أسلحة باهظة الثمن للتغلب على التهديدات في حالات متعددة، مثل الضربات الصاروخية لميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وأحد أنظمة السلاح التي تستخدمها البحرية بشكل شائع لضرب الصواريخ والتهديدات الأخرى، هو صاروخ "ستاندرد ميسيل -6"، والذي قد تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد نحو 4.3 مليون دولار.