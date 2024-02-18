استنزاف التكاليف وسحب مخزون الأسلحة يثير قلق جنرال أمريكي
أبدى أحد كبار جنرالات مشاة البحرية الأمريكية قلقه بشأن قدرة الجيش الأمريكي على الحفاظ على مخزوناته من الذخائر أثناء دعم الحروب في أوكرانيا وإسرائيل، بينما تستعد قوات بلاده لصراع أكثر تعقيدًا مع الصين، بحسب موقع "بريكينغ ديفينس" العسكري.
وأشار الجنرال كارستن هِيكل، رئيس التطوير والتكامل القتالي لقوات مشاة البحرية، الأربعاء، إلى استخدام أسلحة باهظة الثمن للتغلب على التهديدات في حالات متعددة، مثل الضربات الصاروخية لميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر.
وأحد أنظمة السلاح التي تستخدمها البحرية بشكل شائع لضرب الصواريخ والتهديدات الأخرى، هو صاروخ "ستاندرد ميسيل -6"، والذي قد تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد نحو 4.3 مليون دولار.
وتساءل هِيكل أمام الصحفيين في المعهد البحري الأمريكي خلال مشاركته في مؤتمر "الرابطة الدولية للاتصالات والإلكترونيات في القوات المسلحة الأمريكية": "إلى متى يمكن لمستودعاتنا الحفاظ على هذا؟".. هذا الصاروخ أحد المعدات الرائعة جدا، وهو فعّال إلى حد بعيد.. فإلى متى يمكننا الحفاظ على هذا؟ وتذكروا بأننا الآن نتعامل فقط مع الحوثيين".
وتحدث هِيكل عن مثال آخر للأسلحة الرخيصة التي يمكنها التغلب على قطع أسلحة باهظة الثمن، مشيرًا إلى ادعاءات أوكرانيا هذا الأسبوع بأن قواتها أغرقت سفينة إنزال روسية في البحر الأسود بعدة مركبات بحرية غير مأهولة. وقال الجنرال للصحفيين إنه تم اغراق السفينة بواسطة زلاجات مائية نفاثة قيمتها 60 ألف دولار.
واوضح هِيكل أن "الأمر سواء كان يتعلق بالذخائر، أو بناء أسلحة خفيفة، أو أي شيء آخر، فإن القضية الأساسية الحقيقية هنا هي الحالة الضعيفة للقوة الصناعية".
وتساءل: "كيف انتصرنا في الحرب العالمية الثانية؟ كانت الصناعة.. كيف انتصرنا في الحرب الباردة الأولى ضد السوفييت؟ إنها القوة الاقتصادية الصناعية".
فيما أقرت نائب قائد قوات المعلومات البحرية الأمريكية ليز ناشولد، بالتحدي الذي تمثله التكاليف الباهظة.
وقالت ناشولد: "نبحث عن أي شيء يمكن أن يمنع أو يضعف أو يخدع أو يدمر التهديدات من منظور التأثير الذي يحدثه سلاح غير حركي حتى نتمكن من الحفاظ على الذخيرة والعتاد الذي لدينا".
وأوضحت أن "لدينا قدرات للخيارات غير الحركية"، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب مخاوف تتعلق بالسرية.
ومؤخرًا، ذكر موقع "ديفينس نيوز" أن نائب أميرال البحرية بريندان ماكلين أعرب عن إحباطه من تطوير الليزر لمثل هذه الخيارات الدفاعية، مشيرا أن هذا الجهد تم العمل عليه منذ أكثر من عقد من الزمن، مع وجود عدد قليل من الأنظمة الميدانية.
ويمكن لمثل هذه الأسلحة أن تخفف من المشاكل المتعلقة بسلسلة التوريد الخاصة بمزيد من الأسلحة التقليدية، ولكن حتى بعد تطويره بالكامل، فإن الليزر ليس هو الحل السحري.
وقال بريان كلارك، الذي يترأس "مركز مفاهيم وتكنولوجيا الدفاع" في معهد هدسون البحثي، لموقع "ديفينس نيوز": "إن الليزر فعال جدًا، لكنه يستغرق وقتًا. عليك أن تجعل الليزر يطلق النار على الطائرة بدون طيار لعدة ثوان، مما يعني أنه لا يستطيع إطلاق النار إلا على طائرة واحدة في كل مرة."