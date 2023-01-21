المحكمة العليا الإيرانية تلغي حكمًا بسجن المخرج جعفر بناهي
ألغت المحكمة العليا في إيران، اليوم السبت، حكما بالسجن 6 سنوات بحق جعفر بناهي، أحد أشهر المخرجين السينمائيين الإيرانيين الذي يقبع في سجن ايفين شمال طهران.
وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية في موقعها الرسمي إن "الفرع 9 من المحكمة العليا الإيرانية ألغى حكم السجن الصادر بحق جعفر بناهي، وأحال قضيته إلى الفرع 21 لمحكمة الاستئناف في محافظة طهران لإعادة محاكمته".
وفي الـ19 من شهر يوليو/تموز لعام 2022، قضت السلطات القضائية بالسجن ضد جعفر بناهي لمدة 6 سنوات بتهمة الدعاية ضد النظام.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائیة الإيرانية، مسعود ستایشي، في مؤتمر صحفي حينها، إن الحكم على المخرج الإيراني جعفر بناهي بالسجن 6 سنوات جاء بسبب أنشطة دعائية ضد النظام.
وأضاف: "كما واجه بناهي إدانات أخرى مثل حظره لمدة 20 عامًا من صناعة الأفلام وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام ومنع مغادرة البلاد".
وفي الـ11 من شهر يوليو/تموز الماضي، تم نقل المخرج جعفر بناهي إلى سجن إيفين لقضاء العقوبة.
وأثار اعتقال المخرج بالإضافة إلى بعض المصورين السينمائيين أثناء الاحتجاجات الشعبية في إيران ردود فعل دولية واسعة النطاق.
وكان جعفر بناهي وصف عملية اعتقاله من قبل السلطات الأمنية في طهران بأنها مثال على "الاختطاف".
ويعتبر جعفر بناهي من الشخصيات البارزة في السينما الإيرانية، وهو حاصل على العديد من الجوائز من المهرجانات العالمية، وقد انتقد مرارًا في السنوات الماضية سياسات السلطات الإيرانية تجاه مواطنيها.