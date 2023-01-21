المحكمة العليا الإيرانية تلغي حكمًا بسجن المخرج جعفر بناهي

وقال المتحدث باسم السلطة القضائیة الإيرانية، مسعود ستایشي، في مؤتمر صحفي حينها، إن الحكم على المخرج الإيراني جعفر بناهي بالسجن 6 سنوات جاء بسبب أنشطة دعائية ضد النظام.

وأضاف: "كما واجه بناهي إدانات أخرى مثل حظره لمدة 20 عامًا من صناعة الأفلام وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام ومنع مغادرة البلاد".

وفي الـ11 من شهر يوليو/تموز الماضي، تم نقل المخرج جعفر بناهي إلى سجن إيفين لقضاء العقوبة.

وأثار اعتقال المخرج بالإضافة إلى بعض المصورين السينمائيين أثناء الاحتجاجات الشعبية في إيران ردود فعل دولية واسعة النطاق.